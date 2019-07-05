Успешно продолжается кампания «Принеси Визу, Получи ВИЗУ»

5 июля 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Успешно продолжается кампания ОАО «АтаБанк» «Принеси Визу, Получи ВИЗУ» стартовавшая в мае и подарившая участникам множество пластиковых карт. В рамках кампании клиенты, которые имеют действительные визы для поездок за рубеж, получат возможность получить бесплатную пластиковую карту Visa Classic или Visa Gold от ОАО «АтаБанк». Для участия достаточно прийти в наиближайший филиал или отделение банка с удостоверением личности и заграничным паспортом и показать свою действительную визу сотруднику банка. В зависимости от страны путешествия и продолжительности визы участнику будет подарена карточка Visa Classic или Visa Gold.

Хотелость бы напомнить, что карты Visa Classic и Visa Gold могут быть открыты только в долларах и евро. С помощью этих карт можно легко и безопасно проводить платежи как внутри страны, так и зарубежом.

Кампания предназначена только для физических лиц и продлится до 31 октября 2019 года.

Карты Visa используются почти в 200 странах и имеют разные преимущества. С помощью этих карт клиенты могут совершать внутренние и международные торговые операции через POS-терминалы или в режиме онлайн и могут осуществлять различные банковские операции с помощью AtaNet, интернет и мобильного банкинга ОАО «АтаБанк».

Пользователи WhatsApp/Telegram могут, написав на номер 050 9999136 или посетив интернет страницу банка https://atabank.com/ru/, оперативно получить информацию о кампании и картах Visa.

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