Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 42,8315 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2396,2248 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
24 июня
|
2384.1395
|
1 июля
|
2367.1650
|
25 июня
|
2441.2850
|
2 июля
|
2364.9635
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
2426.1550
|
27 июня
|
2391.0840
|
4 июля
|
2412.8440
|
28 июня
|
2412.7845
|
5 июля
|
2409.9965
|
Средняя стоимость за неделю
|
2407.3232
|
Средняя стоимость за неделю
|
2396.2248
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0683 маната (0,26 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,959 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
24 июня
|
26.0647
|
1 июля
|
25.8907
|
25 июня
|
26.3207
|
2 июля
|
25.8231
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
26.0514
|
27 июня
|
25.9233
|
4 июля
|
26.0386
|
28 июня
|
26.0143
|
5 июля
|
25.9590
|
Средняя стоимость за неделю
|
26.0807
|
Средняя стоимость за неделю
|
25,9526
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 0,697 маната (0,5 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1419,8893 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
24 июня
|
1380.5955
|
1 июля
|
1420.9280
|
25 июня
|
1384.9305
|
2 июля
|
1420.9960
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
1412.0115
|
27 июня
|
1382.4315
|
4 июля
|
1423.8860
|
28 июня
|
1386.6220
|
5 июля
|
1421.6250
|
Средняя стоимость за неделю
|
1383.6449
|
Средняя стоимость за неделю
|
1419,8893
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 41,888 маната (1,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2642,7945 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
24 июня
|
2579.1550
|
1 июля
|
2614.4045
|
25 июня
|
2599.4700
|
2 июля
|
2635.4590
|
26 июня
|
-
|
3 июля
|
2657.2530
|
27 июня
|
2599.0025
|
4 июля
|
2650.5635
|
28 июня
|
2655.2045
|
5 июля
|
2656.2925
|
Средняя стоимость за неделю
|
2608.208
|
Средняя стоимость за неделю
|
2642,7945
(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Twitter: @1nasirzade
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