Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 42,8315 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2396,2248 маната.

Изменение стоимости унции золота 24 июня 2384.1395 1 июля 2367.1650 25 июня 2441.2850 2 июля 2364.9635 26 июня - 3 июля 2426.1550 27 июня 2391.0840 4 июля 2412.8440 28 июня 2412.7845 5 июля 2409.9965 Средняя стоимость за неделю 2407.3232 Средняя стоимость за неделю 2396.2248

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0683 маната (0,26 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,959 маната.

Изменение стоимости унции серебра 24 июня 26.0647 1 июля 25.8907 25 июня 26.3207 2 июля 25.8231 26 июня - 3 июля 26.0514 27 июня 25.9233 4 июля 26.0386 28 июня 26.0143 5 июля 25.9590 Средняя стоимость за неделю 26.0807 Средняя стоимость за неделю 25,9526

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 0,697 маната (0,5 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1419,8893 маната.

Изменение стоимости унции платины 24 июня 1380.5955 1 июля 1420.9280 25 июня 1384.9305 2 июля 1420.9960 26 июня - 3 июля 1412.0115 27 июня 1382.4315 4 июля 1423.8860 28 июня 1386.6220 5 июля 1421.6250 Средняя стоимость за неделю 1383.6449 Средняя стоимость за неделю 1419,8893

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 41,888 маната (1,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2642,7945 маната.

Изменение стоимости унции палладия 24 июня 2579.1550 1 июля 2614.4045 25 июня 2599.4700 2 июля 2635.4590 26 июня - 3 июля 2657.2530 27 июня 2599.0025 4 июля 2650.5635 28 июня 2655.2045 5 июля 2656.2925 Средняя стоимость за неделю 2608.208 Средняя стоимость за неделю 2642,7945

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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