Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в понедельник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота восьмого июля подешевела на 30,583 маната, составив 2379.4135 маната, серебра - на 0,4088 маната, до 25.5502 маната, унция платины подешевела на 40,171 маната, до 1381.4540 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,817 маната, составив 2663.1095 маната.

Название 8.07.2019 5.07.2019 Золото XAU 2379.4135 2409.9965 Серебро XAG 25.5502 25.9590 Платина XPT 1381.4540 1421.6250 Палладий XPD 2663.1095 2656.2925

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на восьмое июля составляет 1,7 AZN/USD.

Автор: Ровшан Бадалов

Twitter: @badalov_rovshan

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