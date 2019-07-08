Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в понедельник понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота восьмого июля подешевела на 30,583 маната, составив 2379.4135 маната, серебра - на 0,4088 маната, до 25.5502 маната, унция платины подешевела на 40,171 маната, до 1381.4540 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 6,817 маната, составив 2663.1095 маната.
|
Название
|
8.07.2019
|
5.07.2019
|
Золото
|
XAU
|
2379.4135
|
2409.9965
|
Серебро
|
XAG
|
25.5502
|
25.9590
|
Платина
|
XPT
|
1381.4540
|
1421.6250
|
Палладий
|
XPD
|
2663.1095
|
2656.2925
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на восьмое июля составляет 1,7 AZN/USD.
Автор: Ровшан Бадалов
Twitter: @badalov_rovshan
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