Спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана превысил предложение более чем в шесть раз

8 июля 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 150 миллионов манатов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сообщение ЦБА.

Согласно информации, спрос на аукционе составил 857,5 миллиона манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,51 процента. Срок размещения средств - 14 дней.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.

Официальный курс на восьмое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 09:47
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 июля
Финансы 09:40
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 6 июля 15:45
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 6 июля 10:56
Центробанк Азербайджана привлечет у банков 150 миллионов манатов
Экономика 5 июля 13:08
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Финансы 5 июля 09:38
Лента новостей
Завтра в Баку местами возможны дожди
Общество 14:14
Иностранцам предоставили возможность покупать нефть на иранской бирже
Экономика 14:10
Путин и Эрдоган обсуждали поставки С-400 во время телефонного разговора
В мире 14:10
Азай Гулиев переизбран вице-президентом ПА ОБСЕ
Политика 14:10
Ata-Texnologiya поставит программное обеспечение для учета операций обмена валют
Экономика 14:03
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром сельскохозяйственной, продовольственной и лесной политики Италии
Политика 14:02
МИД Ирана назвал задержание танкера в Гибралтаре актом пиратства
Иран 13:59
Эрдоган: Генштаб будет решать местоположение С-400 в Турции
Турция 13:54
Бахар Мурадова: «Переговоры ради переговоров» не способствуют решению нагорно-карабахского конфликта
Политика 13:47