Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 165 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже с первого по пятое июля составил 165,1 миллиона манатов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 99,5 миллиона манатов. Всего был размещен один миллион нот по цене 99,4966 маната.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 15,9 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 84,5 тысячи долларов (143,7 тысячи манатов), на манатные облигации – 15,8 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – в основном на Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд и министерство финансов Азербайджана.

Объем операций РЕПО составил 49,6 миллиона манатов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке биржи также были заключены сделки по акциям на общую сумму 54,7 тысячи манатов.

Официальный курс на восьмое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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