Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции

8 июля 2019 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого июля составил 126,8 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Их суточный объем составил 65,99 миллиона манатов.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 60,8 миллиона манатов.

В течение дня сделки заключались по манатным облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (60,76 миллиона манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (5,2 тысячи долларов – 8,8 тысячи манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 8,1 тысячи манатов. За день были заключены 1,9 тысячи сделок по акциям.

Официальный курс на восьмое июля - 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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