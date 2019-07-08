Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) восьмого июля составил 126,8 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.
Большая часть операций пришлась на РЕПО-операции. Их суточный объем составил 65,99 миллиона манатов.
На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 60,8 миллиона манатов.
В течение дня сделки заключались по манатным облигациям Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (60,76 миллиона манатов) и долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (5,2 тысячи долларов – 8,8 тысячи манатов).
На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 8,1 тысячи манатов. За день были заключены 1,9 тысячи сделок по акциям.
Официальный курс на восьмое июля - 1,7 AZN/USD.
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов )
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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