Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

8 июля 2019 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 июля 2019 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 200 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены два миллионов ценных бумаг номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 7 августа 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

Официальный курс на восьмого июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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