Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

9 июля 2019 17:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого июля составил 18,4 миллиона манатов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила 15,1 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене от 100,3101 маната до 100,7774 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 3485 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (2050 тысячи долларов).

Объем осуществленных операций РЕПО составил 3,4 миллиона манатов..

Официальный курс на девятое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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