Спрос на облигации минфина Азербайджана более чем втрое превысил предложение

9 июля 2019 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций министерства финансов Азербайджана на 15 миллионов манатов со сроком обращения 1092 дня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на биржу.

Заявки на облигации на общую сумму 49,646 миллиона манатов были поданы 10 инвесторами. Вся сумма эмиссии была полностью реализована.

Были представлены 15 заявок в ценовом диапазоне 97,7122 маната (при доходности в 9,9 процента) и 100,7774 маната (8,7 процента).

Цена отсечения по конкурентным заявкам была определена в 100,3101 маната (8,8799 процента), средневзвешенная цена составила 100,3666 маната (8,8581 процента).

Срок оплаты по облигациям – пятого июля 2022 года.

Официальный курс на девятого июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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