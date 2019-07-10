Министр экономики и финансов Франции посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - В конце текущего месяца ожидается визит министра экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра в Азербайджан.

Об этом министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сказал во время встречи с президентом Бизнес-совета Организации предпринимателей Франции (MEDEF) Жофруа Ру де Безьоном, возглавляющем делегацию представленную французскими компаниями, действующими в различных сферах, сообщает в среду Trend. со ссылкой на Минфин.

Отметив, что Межправительственная экономическая комиссия Азербайджан-Франция, оказывает поддержку дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в экономической, финансовой, гуманитарной и других сферах, Шарифов добавил, что в ходе ожидаемого визита французского министра будет расширен экономический и финансовый диалог между двумя странами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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