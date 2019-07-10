Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

10 июля 2019 17:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) девятого июля составил 201,1 миллиона манатов, сообщает Trend в среду со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 199 миллионов манатов. Сделки были заключены по цене 99,4966 маната за ноту.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 3,9 тысячи маната. За день были заключены 1,6 тысячи сделки по акциям.

Объем осуществленных операций РЕПО составил 2,1 миллиона манатов.

Официальный курс на десятое июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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