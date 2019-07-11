Страны Восточного партнерства создают каталог инвестиционных проектов

БАКУ/Trend/ - В рамках «Восточного партнерства» впервые был создан каталог инвестиционных проектов, где будут представлены проекты шести стран, передает Trend со ссылкой на сайт agenda.ge.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе.

Каталог позволит инвесторам из Евросоюза детально ознакомиться с проектами и в случае заинтересованности представить инвестиционные предложения. Он включает проекты как государственного, так и частного секторов в Азербайджане, Беларуси, Молдове, Грузии, Армении и Украине.

Проекты в области сельского хозяйства, переработки, инфраструктуры, транспорта и туризма находятся в центре внимания каталога.

Сегодня в Батуми пройдет первый инвестиционный форум «Восточного партнерства», который откроет премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Мероприятие организовано Еврокомиссией, министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Центром европейского управления и экономики. В форуме примут участие более 400 человек, в том числе министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Туранава, высокопоставленные чиновники нескольких стран, в том числе Украины, Армении, Беларуси, Азербайджана и Молдовы, инвестиционные агентства, крупные бизнес-объединения, международные компании, представили Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

Первый инвестиционный форум «Восточного партнерства» важен как еще одна платформа с точки зрения международного экономического участия Грузии в европейских структурах. Это международная трибуна высокого уровня для презентации экономического и инвестиционного потенциала страны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

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