Страны Восточного партнерства создают каталог инвестиционных проектов

11 июля 2019 12:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках «Восточного партнерства» впервые был создан каталог инвестиционных проектов, где будут представлены проекты шести стран, передает Trend со ссылкой на сайт agenda.ge.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе.

Каталог позволит инвесторам из Евросоюза детально ознакомиться с проектами и в случае заинтересованности представить инвестиционные предложения. Он включает проекты как государственного, так и частного секторов в Азербайджане, Беларуси, Молдове, Грузии, Армении и Украине.

Проекты в области сельского хозяйства, переработки, инфраструктуры, транспорта и туризма находятся в центре внимания каталога.

Сегодня в Батуми пройдет первый инвестиционный форум «Восточного партнерства», который откроет премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Мероприятие организовано Еврокомиссией, министерством экономики и устойчивого развития Грузии и Центром европейского управления и экономики. В форуме примут участие более 400 человек, в том числе министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Туранава, высокопоставленные чиновники нескольких стран, в том числе Украины, Армении, Беларуси, Азербайджана и Молдовы, инвестиционные агентства, крупные бизнес-объединения, международные компании, представили Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития.

Первый инвестиционный форум «Восточного партнерства» важен как еще одна платформа с точки зрения международного экономического участия Грузии в европейских структурах. Это международная трибуна высокого уровня для презентации экономического и инвестиционного потенциала страны.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане поднимут зарплаты врачей
Экономика 13:12
Нацбанк Грузии объясняет причины падения курса лари
Финансы 12:50
ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра
Турция 12:48
Грузия и Чехия наметили реализацию нового экологического проекта
Финансы 10:48
Чистая прибыль Грузинской нефтяной и газовой корпорации снизилась на 27%
Энергетика 10 июля 20:55
В Грузии пройдет 16-я международная конференция, посвященная 10-летию «Восточное партнерство»
Политика 10 июля 17:26
Лента новостей
В Анкаре эвакуируют пациентов из одной из больниц
Турция 14:34
Европарламент проголосует за назначение фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии 16 июля
Другие страны 14:27
Свыше 250 иранских предпринимателей приняли гражданство Турции
Бизнес 14:26
Обнародована стоимость экспорта продукции турецкой оборонной промышленности в Азербайджан
Турция 14:13
Казахстан и Германия договорились о продлении срока сотрудничества по подготовке кадров
Бизнес 14:11
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 14:10
Мубариз Гурбанлы: Пропагандируя и распространяя исламские ценности, можно предотвратить религиозный экстремизм
Политика 14:09
Генштаб заявил об отказе США от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Другие страны 14:01
Мубариз Гурбанлы: В Армении разрушены тысячи объектов тюркской и исламской культуры
Политика 13:54