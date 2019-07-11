Президент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета за 2018 год

11 июля 2019 16:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон “Об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2018 год”, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Закон был принят Милли Меджлисом [парламент] Азербайджана на пленарном заседании 27 июня 2019 года.

Согласно закону, доходы госбюджета Азербайджана в прошлом году составили 22,508 миллиарда манатов. В структуре поступлений наиболее крупные трансферты из Государственного нефтяного фонда в размере 10,959 миллиарда манатов, или около 49 процентов от совокупных доходов. Кроме того, объем средств по НДС составил 4,287 миллиарда манатов. Подоходные налоги юридических лиц в совокупности достигли 2,499 миллиарда манатов. Таможенные пошлины составили 883,141 миллиона манатов. Остальное в структуре доходов пришлось на другие поступления по линии министерства налогов и государственного таможенного комитета.

Как отмечено в законе, расходы госбюджета за прошлый год составили 22,731 миллиарда манатов, из которых основными статьями были средства на соцзащиту и соцобеспечение в размере 2,15 миллиарда манатов, промышленность, строительство и разработку полезных ископаемых – 5,087 миллиарда манатов, увеличение уставных капиталов государственных акционерных обществ – 1,3 миллиарда манатов, на решение экономических вопросов – 1,357 миллиарда манатов и другие расходы.

Дефицит госбюджета прогнозировался на уровне 951 миллион манатов или 1,3 процента от ВВП. По итогам года дефицит составил 222,774 миллиона манатов.

Согласно закону, свободный остаток на едином казначейском счете составил 872,35 миллиона манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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