Золото и серебро в Азербайджане подешевели

12 июля 2019 09:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 12 июля подешевела на 28,526 маната, составив 2393.0730 маната, унция серебра понизилась на 0,2658 маната, до 25.7306 маната, унция платины подешевела на 4,3265 маната, до 1402.9930 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 68,714 маната, составив 2645.2850 маната.

Название

12.07.2019

11.07.2019

Золото

XAU

2393.0730

2421.5990

Серебро

XAG

25.7306

25.9964

Платина

XPT

1402.9930

1407.3195

Палладий

XPD

2645.2850

2713.9990

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 12 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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