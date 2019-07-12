Золото и серебро в Азербайджане подешевели

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане в пятницу понизились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 12 июля подешевела на 28,526 маната, составив 2393.0730 маната, унция серебра понизилась на 0,2658 маната, до 25.7306 маната, унция платины подешевела на 4,3265 маната, до 1402.9930 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 68,714 маната, составив 2645.2850 маната.

Название 12.07.2019 11.07.2019 Золото XAU 2393.0730 2421.5990 Серебро XAG 25.7306 25.9964 Платина XPT 1402.9930 1407.3195 Палладий XPD 2645.2850 2713.9990

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 12 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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