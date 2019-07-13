Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 13,6595 маната (0,6 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2387, 2233 маната.

Изменение стоимости унции золота 1 июля 2367.1650 8 июля 2379.4135 2 июля 2364.9635 9 июля 2373.4720 3 июля 2426.1550 10 июля 2368.5590 4 июля 2412.8440 11 июля 2421.5990 5 июля 2409.9965 12 июля 2393.0730 Средняя стоимость за неделю 2396.2248 Средняя стоимость за неделю 2387.2233

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,1804 маната (0,7 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 25,707 маната.

Изменение стоимости унции серебра 1 июля 25.8907 8 июля 25.5502 2 июля 25.8231 9 июля 25.6092 3 июля 26.0514 10 июля 25.6488 4 июля 26.0386 11 июля 25.9964 5 июля 25.9590 12 июля 25.7306 Средняя стоимость за неделю 25,9526 Средняя стоимость за неделю 25,7070

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 21,539 маната (1,6 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1390,6884 маната.

Изменение стоимости унции платины 1 июля 1420.9280 8 июля 1381.4540 2 июля 1420.9960 9 июля 1382.3550 3 июля 1412.0115 10 июля 1379.3205 4 июля 1423.8860 11 июля 1407.3195 5 июля 1421.6250 12 июля 1402.9930 Средняя стоимость за неделю 1419,8893 Средняя стоимость за неделю 1390,6884

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 17,8245 маната (0,7 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2660,9114 маната.

Изменение стоимости унции палладия 1 июля 2614.4045 8 июля 2663.1095 2 июля 2635.4590 9 июля 2648.3535 3 июля 2657.2530 10 июля 2633.8100 4 июля 2650.5635 11 июля 2713.9990 5 июля 2656.2925 12 июля 2645.2850 Средняя стоимость за неделю 2642,7945 Средняя стоимость за неделю 2660,9114

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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