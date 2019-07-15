Золото и серебро в Азербайджане подорожали

15 июля 2019 09:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 15 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 15 июля подорожала на 6,545 маната, составив 2399,6180 маната, унция серебра повысилась на 0,1177 маната, до 25,8483 маната, унция платины подорожала на 13,447 маната, до 1416,4400 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,003 маната, составив 2646,2880 маната.

Название

15.07.2019

12.07.2019

Золото

XAU

2399.6180

2393.0730

Серебро

XAG

25.8483

25.7306

Платина

XPT

1416.4400

1402.9930

Палладий

XPD

2646.2880

2645.2850

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 15 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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