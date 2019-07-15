Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 15 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 15 июля подорожала на 6,545 маната, составив 2399,6180 маната, унция серебра повысилась на 0,1177 маната, до 25,8483 маната, унция платины подорожала на 13,447 маната, до 1416,4400 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,003 маната, составив 2646,2880 маната.

Название 15.07.2019 12.07.2019 Золото XAU 2399.6180 2393.0730 Серебро XAG 25.8483 25.7306 Платина XPT 1416.4400 1402.9930 Палладий XPD 2646.2880 2645.2850

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 15 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.