Предложение на депозитном аукционе превысило спрос со стороны ЦБА более чем в семь раз

БАКУ/Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в понедельник провел депозитный аукцион, в ходе которого привлек у азербайджанских банков 100 миллионов манатов, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на сообщение ЦБА.
Согласно информации, предложение со стороны банков составляло 724,8 миллиона манатов.
Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,51 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.
Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы.
Официальный курс на 15 июля составляет 1,7 AZN/USD.
(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)
Twitter: @badalov_rovshan
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.