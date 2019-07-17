Официальный курс маната к мировым валютам на 17 июля

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9066 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют 17.07.2019 1 доллар США 1 USD 1.7 1 евро 1 EUR 1.9066 1 австралийский доллар 1 AUD 1.1921 1 аргентинский песо 1 ARS 0.0398 1 белорусский рубль 1 BYN 0.8365 1 бразильский реал 1 BRL 0.4510 1 дирхам ОАЭ 1 AED 0.4628 1 южноафриканский ранд 1 ZAR 0.1216 100 южнокорейских вон 100 KRW 0.1440 1 чешская крона 1 CZK 0.0745 100 чилийских песо 100 CLP 0.2494 1 китайский юань 1 CNY 0.2470 1 датская крона 1 DKK 0.2553 1 грузинский лари 1 GEL 0.5954 1 гонконгский доллар 1 HKD 0.2176 1 индийская рупия 1 INR 0.0247 1 британский фунт стерлингов 1 GBP 2.1114 100 индонезийских рупий 100 IDR 0.0122 100 иранских риалов 100 IRR 0.0040 1 шведская крона 1 SEK 0.1810 1 швейцарский франк 1 CHF 1.7218 1 израильский шекель 1 ILS 0.4792 1 канадский доллар 1 CAD 1.3008 1 кувейтский динар 1 KWD 5.5896 1 казахский тенге 1 KZT 0.0044 1 киргизский сом 1 KGS 0.0243 100 ливанских фунтов 100 LBP 0.1123 1 малайзийский ринггит 1 MYR 0.4130 1 мексиканский песо 1 MXP 0.0890 1 молдавская лея 1 MDL 0.0961 1 египетский фунт 1 EGP 0.1023 1 норвежская крона 1 NOK 0.1981 100 узбекских сомов 100 UZS 0.0198 1 польский злотый 1 PLN 0.4479 1 российский рубль 1 RUB 0.0270 1 сингапурский доллар 1 SGD 1.2497 1 саудовский риал 1 SAR 0.4532 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 1 SDR 2.3484 1 турецкая лира 1 TRY 0.2976 1 тайваньский доллар 1 TWD 0.0547 1 таджикский сомони 1 TJS 0.1801 1 новый туркменский манат 1 TMM 0.4857 1 украинская гривна 1 UAH 0.0658 100 японских иен 100 JPY 1.5712 1 новозеландский доллар 1 NZD 1.1411

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