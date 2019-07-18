Золото и серебро в Азербайджане подорожали

18 июля 2019 09:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане 18 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 18 июля повысилась на 30,4045 маната, составив 2419.2700 маната, унция серебра повысилась на 0,8346 маната, до 27,3571 маната, унция платины подорожала на 16,473 маната, до 1445,6120 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 31,688 маната, составив 2624,8000 маната.

Название

18.07.2019

17.07.2019

Золото

XAU

2419.2700

2388.8655

Серебро

XAG

27.3571

26.5225

Платина

XPT

1445.6120

1429.1390

Палладий

XPD

2624.8000

2593.1120

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото в Азербайджане подешевело
Финансы 17 июля 09:52
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 июля
Финансы 17 июля 09:47
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Финансы 16 июля 09:50
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 июля
Финансы 16 июля 09:42
Инфляционные риски в Азербайджане сбалансированы
Экономика 16 июля 08:26
Предложение на депозитном аукционе превысило спрос со стороны ЦБА более чем в семь раз
Финансы 15 июля 12:04
Лента новостей
В Азербайджане пройдет тестовый экзамен по приему на госслужбу
Общество 10:05
На Дашкесанском алунитовом руднике в Азербайджане объявлен тендер на выбор технологий
Экономика 10:03
Индия может попытаться запустить к Луне миссию "Чандраян-2" 21-22 июля
Другие страны 09:56
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок
Нагорно-карабахский конфликт 09:55
Национальная компания Казахстана по транспортировке нефти увеличила грузооборот
Энергетика 09:48
Национальный авиаперевозчик Туркменистана внедрил онлайн-бронирование
Туризм 09:44
В Азербайджане выросло производство пластиковых труб
Экономика 09:43
В Азербайджане разработан новый метод определения онкобольных
Общество 09:41
Побит рекорд потребления электричества в Израиле
Израиль 09:34