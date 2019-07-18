Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане 18 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в четверг Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 18 июля повысилась на 30,4045 маната, составив 2419.2700 маната, унция серебра повысилась на 0,8346 маната, до 27,3571 маната, унция платины подорожала на 16,473 маната, до 1445,6120 маната, цена на унцию палладия повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 31,688 маната, составив 2624,8000 маната.

Название 18.07.2019 17.07.2019 Золото XAU 2419.2700 2388.8655 Серебро XAG 27.3571 26.5225 Платина XPT 1445.6120 1429.1390 Палладий XPD 2624.8000 2593.1120

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 18 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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