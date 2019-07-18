Доходы населения Азербайджана выросли

18 июля 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2019 года доходы населения Азербайджана составили 27,355 миллиарда манатов, что на 6,6 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана.

Согласно данным отчета, доходы на душу населения составили 2768,6 маната (рост за год на 5,7 процента).

После осуществления всех выплат в распоряжении населения осталось 25,131 миллиарда манатов (рост на 6,7 процента) или 2543,5 маната на душу населения (рост на 5,8 процента).

Отметим, что в январе-мае 2019 года размер средней заработной платы в стране составлял 583,7 маната, что на 7,9 процента больше показателя на аналогичный период прошлого года.

В нефтяном секторе средние зарплаты составляли 3168,5 манатов, в ненефтяном – 524,7 манатов. По государственному и частному секторам средний размер зарплат составлял 471,9 и 730,3 манатов.

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @1nasirzade

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