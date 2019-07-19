Поступления в госбюджет Азербайджана за полгода превысили 10 миллиардов манатов

БАКУ /Trend/ - В первом полугодии 2019 года поступления в государственный бюджет выросли на шесть процентов и составили 10,4 миллиарда манатов, что на 590,2 миллиона манатов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства финансов Азербайджана.

Доля доходов ненефтяного сектора составила 70,1%, или 2,245 миллиарда манатов в суммарном выражении. Это на 14,3 процента больше, чем в первое полугодие предыдущего года.

Минналогов Азербайджана перечислило в бюджет 3,632 миллиарда манатов (рост на 7,4 процента). Государственный таможенный комитет (ГТК) - 2,065 миллиарда манатов (рост на 27,6 процента). Поступления от платных услуг организаций, финансируемых из госбюджета, составили 234,4 миллиона манатов (рост в 30,9 процента). Прочие поступления в бюджет составили 60,1 миллиона манатов.

По линии Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) поступления в госбюджет составили 4,413 миллиарда манатов.

За первые шесть месяцев расходы государственного бюджета составили 10,95 миллиарда манатов (рост на 15,0 процента). В структуре расходов 5,6 миллиарда манатов пришлось на текущие расходы (доля от общей суммы – 51,3 процента), 3,94 миллиарда манатов - на капитальные затраты (доля - 36 процентов), 1,39 миллиарда манатов были направлены на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств (доля - 12,7 процента).

3,95 миллиарда манатов было направлено на социальные расходы (фонд оплаты труда, стипендии и социальные пособия, расходы на лекарства и питание ). Их доля в общих расходов выросла и составила 36,1 процента.

Дефицит государственного бюджета за полугодие составил 545,5 миллиона манатов

Доходы сводного бюджета составили 17,583 миллиарда манатов, показав рост на 16,3 процента.Расходы сводного бюджета составили 11,68 миллиарда манатов, увеличившись на 7,7 процента. Свободный остаток в сводном бюджете составил 5,9 миллиарда манатов.

(Автор: Джанашвили Эльдар. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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