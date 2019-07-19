Золото и серебро в Азербайджане подорожали

19 июля 2019 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане 19 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 19 июля повысилась на 32,5805 маната, составив 2451,8505 маната, унция серебра повысилась на 0,5276 маната, до 27,8847 маната, унция платины подорожала на 9,6815 маната, до 1455,2935 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 27,1065 маната, составив 2597,6935 маната.

Название

19.07.2019

18.07.2019

Золото

XAU

2451.8505

2419.2700

Серебро

XAG

27.8847

27.3571

Платина

XPT

1455.2935

1445.6120

Палладий

XPD

2597.6935

2624.8000

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 19 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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