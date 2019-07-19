Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото в Азербайджане 19 июля повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 19 июля повысилась на 32,5805 маната, составив 2451,8505 маната, унция серебра повысилась на 0,5276 маната, до 27,8847 маната, унция платины подорожала на 9,6815 маната, до 1455,2935 маната, цена на унцию палладия понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 27,1065 маната, составив 2597,6935 маната.

Название 19.07.2019 18.07.2019 Золото XAU 2451.8505 2419.2700 Серебро XAG 27.8847 27.3571 Платина XPT 1455.2935 1445.6120 Палладий XPD 2597.6935 2624.8000

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 19 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @badalov_rovshan

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