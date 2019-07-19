В Баку состоялась конференция «Эволюция платежей: настоящее и будущее»

19 июля 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялась XIV ежегодная конференция для банков-партнеров «Эволюция платежей: настоящее и будущее», организованная ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и платежной системой Visa. Об этом сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.

В мероприятии участвовали банки-партнеры Банка УРАЛСИБ, компании-поставщики банковского оборудования и технологических решений - Diebold Nixdorf, «АТМ АЛЬЯНС», «КМ Альянс», INPAS, Ingenico, FinStream и Fresh Capital. Всего в работе конференции приняло участие свыше 30 банков-партнеров.

Эксперты Visa и «БАНК УРАЛСИБ» вместе с другими участниками конференции обсудили актуальные проблемы в области развития карточного, эквайрингового и электронного бизнеса в банковском секторе, а также рассмотрели перспективные платежные технологии и инновации.

Наряду с традиционной официальной частью мероприятия участники смогли посетить интерактивный тренинг для усовершенствования профессиональных и личностных навыков.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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