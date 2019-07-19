В Азербайджане зафиксирована рекордная репо сделка

19 июля 2019 20:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 15 июля текущего года на торговой платформе Бакинской фондовой биржи (БФБ) была проведена репо сделка на сумму 78,6 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

Как отмечено в сообщении, это рекордная сумма по сделкам за день с 2014 года.

Объем репо операций за январь-июнь текущего года составил 437,8 миллиона манатов.

Как сообщается, за последние два года наблюдаются темпы роста в репо операциях. Так, если в первом полугодии 2017 года объем таких сделок составлял 11,6 миллиона манатов, то в 2018 году за первые шесть месяцев этот показатель вырос до 466,2 миллиона манатов.

Как сообщили в БФБ, государственные облигации, эмитированные министерством финансов Азербайджана, пользуются высоким спросом в качестве предмета репо. Также сделки репо заключаются по нотам Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и корпоративным облигациям.

За первое полугодие этого года стоимость государственных облигаций составила 60,7 процента (265,7 миллиона манатов), нот ЦБА - 37,7 процента (165,2 миллиона манатов), облигаций SOCAR - 1,6 процента (4,1 миллиона долларов).

(Автор: Хейраддин Насирзаде. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @1nasirzade

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