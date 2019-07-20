Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 52,2325 маната (2,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2412,7794 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
8 июля
|
2379.4135
|
15 июля
|
2399.6180
|
9 июля
|
2373.4720
|
16 июля
|
2404.2930
|
10 июля
|
2368.5590
|
17 июля
|
2388.8655
|
11 июля
|
2421.5990
|
18 июля
|
2419.2700
|
12 июля
|
2393.0730
|
19 июля
|
2451.8505
|
Средняя стоимость за неделю
|
2387.2233
|
Средняя стоимость за неделю
|
2412.7794
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 2,0364 маната (7,88 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 26,7402 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
8 июля
|
25.5502
|
15 июля
|
25.8483
|
9 июля
|
25.6092
|
16 июля
|
26.0885
|
10 июля
|
25.6488
|
17 июля
|
26.5225
|
11 июля
|
25.9964
|
18 июля
|
27.3571
|
12 июля
|
25.7306
|
19 июля
|
27.8847
|
Средняя стоимость за неделю
|
25.7070
|
Средняя стоимость за неделю
|
26.7402
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 38,8535 маната (2,7 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1435.5123 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
8 июля
|
1381.4540
|
15 июля
|
1416.4400
|
9 июля
|
1382.3550
|
16 июля
|
1431.0770
|
10 июля
|
1379.3205
|
17 июля
|
1429.1390
|
11 июля
|
1407.3195
|
18 июля
|
1445.6120
|
12 июля
|
1402.9930
|
19 июля
|
1455.2935
|
Средняя стоимость за неделю
|
1390.6884
|
Средняя стоимость за неделю
|
1435.5123
На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 48,5945 маната (1,84 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2624,3971 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
8 июля
|
2663.1095
|
15 июля
|
2646.2880
|
9 июля
|
2648.3535
|
16 июля
|
2660.0920
|
10 июля
|
2633.8100
|
17 июля
|
2593.1120
|
11 июля
|
2713.9990
|
18 июля
|
2624.8000
|
12 июля
|
2645.2850
|
19 июля
|
2597.6935
|
Средняя стоимость за неделю
|
2660,9114
|
Средняя стоимость за неделю
|
2624,3971
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
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