Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

20 июля 2019 10:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 52,2325 маната (2,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2412,7794 маната.

Изменение стоимости унции золота

8 июля

2379.4135

15 июля

2399.6180

9 июля

2373.4720

16 июля

2404.2930

10 июля

2368.5590

17 июля

2388.8655

11 июля

2421.5990

18 июля

2419.2700

12 июля

2393.0730

19 июля

2451.8505

Средняя стоимость за неделю

2387.2233

Средняя стоимость за неделю

2412.7794

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 2,0364 маната (7,88 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 26,7402 маната.

Изменение стоимости унции серебра

8 июля

25.5502

15 июля

25.8483

9 июля

25.6092

16 июля

26.0885

10 июля

25.6488

17 июля

26.5225

11 июля

25.9964

18 июля

27.3571

12 июля

25.7306

19 июля

27.8847

Средняя стоимость за неделю

25.7070

Средняя стоимость за неделю

26.7402

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 38,8535 маната (2,7 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1435.5123 маната.

Изменение стоимости унции платины

8 июля

1381.4540

15 июля

1416.4400

9 июля

1382.3550

16 июля

1431.0770

10 июля

1379.3205

17 июля

1429.1390

11 июля

1407.3195

18 июля

1445.6120

12 июля

1402.9930

19 июля

1455.2935

Средняя стоимость за неделю

1390.6884

Средняя стоимость за неделю

1435.5123

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 48,5945 маната (1,84 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2624,3971 маната.

Изменение стоимости унции палладия

8 июля

2663.1095

15 июля

2646.2880

9 июля

2648.3535

16 июля

2660.0920

10 июля

2633.8100

17 июля

2593.1120

11 июля

2713.9990

18 июля

2624.8000

12 июля

2645.2850

19 июля

2597.6935

Средняя стоимость за неделю

2660,9114

Средняя стоимость за неделю

2624,3971

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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