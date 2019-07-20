Большинство автозаправочных станций Грузии подняли цены на топливо

20 июля 2019 16:19 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Международная ассоциация воздушного транспорта оценивает перспективы развития грузинского авиационного рынка
Бизнес 16:55
Производство лосося в Грузии достигло 1 475,5 тонны
Финансы 14:08
Грузия будет строить подземное газохранилище
Энергетика 12:33
Индекс экспортных цен в Грузии вырос на 2,5 процента
Бизнес 12:15
Внешнеторговый оборот Грузии понизился на 0,6%
Финансы 19 июля 20:26
Один из НПЗ Казахстана увеличил объемы производства топлива
Энергетика 19 июля 17:48
Лента новостей
Международная ассоциация воздушного транспорта оценивает перспективы развития грузинского авиационного рынка
Бизнес 16:55
Тимур Аскеров примет участие в Международном фестивале "Мариинский"
Культура 16:45
Закир Гасанов: Самая главная задача, поставленная Верховным главнокомандующим перед нами – высокая боевая готовность
Политика 16:32
Главное управление полиции Баку продолжает оперативно-профилактические меры по охране общественного порядка
Общество 15:41
Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана работает в усиленном режиме в связи с олимпийским фестивалем
Общество 15:00
Индия находится в контакте с Ираном по задержанному британскому танкеру
Другие страны 14:39
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Бельгии
Политика 14:39
Судебные исполнители Азербайджана подвели итоги первого полугодия (ФОТО)
Общество 14:37
В воскресенье в Азербайджане сохранится ветреная погода
Общество 14:20