БФБ готовится к запуску нового инструмента на фондовой бирже Азербайджана

22 июля 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Создана рабочая группа в составе представителей и членов Бакинской фондовой биржи (БФБ) по проекту внедрения торговли производными финансовыми инструментами – фьючерсами - на торговой площадке биржи, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на БФБ.

Это позволит участникам рынка, осуществляющим операции в иностранной валюте, лучше управлять рисками и минимизировать их. Торговля фьючерсами поможет участникам рынка, которые торгуют в иностранной валюте, управлять и минимизировать валютные риски путем их хеджирования.

Учитывая приоритетность снижения рисков при осуществлении операций в инвалюте, биржа считает, что эти фьючерсы будут широко востребованы со стороны инвесторов и специальных банков. Это также может стать дополнительным источником дохода для инвесторов, считают в БФБ.

В свою очередь интерес к новым инструментам приведет к росту ликвидности в ходе торгов на бирже и более эффективному определению рыночных цен.

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана также оказывает поддержку деятельности рабочей группы.

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