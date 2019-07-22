Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению ипотечных облигаций

22 июля 2019 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) 22 июля провела аукцион по размещению очередного транша эмиссии процентных ипотечных облигаций Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда на 20 миллионов манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на БФБ.

Срок оборота облигаций - 23 года (8280 дней). В ходе аукциона объем реализованных облигаций составил 20 миллионов манатов.

Дата выплат по облигациям – 23 марта 2042 года.

Официальный курс на 22 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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