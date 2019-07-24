Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 24 июля составил 208 миллионов манатов, сообщает Trend в среду со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила почти 199 миллионов манатов. Сделки были заключены по цене 99,4966 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось150,6 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (8,8 тысячи долларов).

Объем осуществленных операций РЕПО составил 8,9 миллиона манатов.

Официальный курс на 24 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.