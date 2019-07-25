Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на облигации на вторичном рынке

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 25 июля составил 10,27 миллиона манатов, сообщает в четверг Trendсо ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Большая часть операций пришлась на сделки по облигациям на вторичном рынке. Суточный объем операций с облигациями на бирже составил 10,25 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 13,5 тысячи маната. За день были заключены 5,02 тысячи сделки по акциям.

Официальный курс на 25 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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