Центробанк Азербайджана снизил учетную ставку

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил учетную ставку c 8,5 до 8,25 процента, решение вступит в силу 29 июля.

Об этом, как сообщает Trend, сказал на пресс-конференции в пятницу председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Рустамов отметил, что верхний предел процентного коридора снижен с 10,5 до 10,25 процента, нижний - с 6,5 до 6,25 процента.

Как отметил глава банка, снижение учетной ставки и параметров процентного коридора обусловлено стабилизацией цен на нефть, низкой инфляцией и стабильной макроэкономической ситуацией в Азербайджане.

Это пятое снижение учетной ставки со стороны ЦБА в этом году. С начала года она снижалась 1 февраля (с 9,75 процента до 9,25 процента), 15 марта ( с 9,25 процента до 9 процентов), 26 апреля ( с 9 процентов до 8,75 процента) и 7 июня (с 8,75 процента до 8,5 процента).

ЦБА в очередной раз вернется к этому вопросу 13 сентября.

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

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