ЦБА применит новые технологии при сборе непригодных денег

26 июля 2019 16:50 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend / - ЦБА внедрит новые технологии по сбору непригодных денежных купюр в соответствии новыми правилами, сообщает Trend с пресс-конференции главы Центрального банка Азербайджана в пятницу.

При определении непригодности денежных знаков будут применяться новые параметры, которые установлены в считывающие устройства ЦБА, заявил директор департамента по наличным деньгам Адиширин Гасымов.

По словам Гасымова, планируется также внедрение новых контейнеров для перевозки денег.

"В Европе и Америке уже существует эта система. При незаконном вскрытии денежных контейнеров, встроенные капсулы с несмываемой краской окрашивают денежные знаки. В итоге они приходят в непригодное состояние",- отметил он.

На данный момент вопрос рассматривается экспертами и Палатой по надзору над финансовыми рынками Азербайджана.

(Автор: Кямаля Мамедлы )

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