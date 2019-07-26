Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 282 млн манатов

26 июля 2019 17:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже 22-26 июля составил 282,1 миллиона манатов, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 244,2 миллиона манатов. Всего были размещены 2,3 миллиона нот.

Объем торгов облигациями на вторичном рынке составил 17,2 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлись 135 тысяч долларов (229,5 тысяч манатов), на манатные облигации – 16,9 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – на Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и министерство финансов.

Объем операций РЕПО составил 20,7 миллиона манатов.

В течение прошлой недели на вторичном рынке биржи также были заключены сделки по акциям на общую сумму 13,5 тысячи манатов.

Официальный курс на 26 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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