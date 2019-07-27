Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 19,89 маната (0,81 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2414,9877 маната.

Изменение стоимости унции золота 15 июля 2399.6180 22 июля 2426.7925 16 июля 2404.2930 23 июля 2408.8065 17 июля 2388.8655 24 июля 2414.3570 18 июля 2419.2700 25 июля 2418.0800 19 июля 2451.8505 26 июля 2406.9025 Средняя стоимость за неделю 2412.7794 Средняя стоимость за неделю 2414.9877

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0871 маната (0,31 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 27.8543 маната.

Изменение стоимости унции серебра 15 июля 25.8483 22 июля 27.7878 16 июля 26.0885 23 июля 27.5736 17 июля 26.5225 24 июля 27.9761 18 июля 27.3571 25 июля 28.0593 19 июля 27.8847 26 июля 27.8749 Средняя стоимость за неделю 26.7402 Средняя стоимость за неделю 27.8543

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 26,52 маната (1,83 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1461.6073 маната.

Изменение стоимости унции платины 15 июля 1416.4400 22 июля 1445.6375 16 июля 1431.0770 23 июля 1436.0580 17 июля 1429.1390 24 июля 1459.9600 18 июля 1445.6120 25 июля 1494.2235 19 июля 1455.2935 26 июля 1472.1575 Средняя стоимость за неделю 1435.5123 Средняя стоимость за неделю 1461.6073

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 22,61 маната (0,88 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2593,1494 маната.

Изменение стоимости унции палладия 15 июля 2646.2880 22 июля 2575.9250 16 июля 2660.0920 23 июля 2582.7165 17 июля 2593.1120 24 июля 2587.6295 18 июля 2624.8000 25 июля 2620.9410 19 июля 2597.6935 26 июля 2598.5350 Средняя стоимость за неделю 2624,3971 Средняя стоимость за неделю 2593,1494

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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