Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

27 июля 2019 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 19,89 маната (0,81 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2414,9877 маната.

Изменение стоимости унции золота

15 июля

2399.6180

22 июля

2426.7925

16 июля

2404.2930

23 июля

2408.8065

17 июля

2388.8655

24 июля

2414.3570

18 июля

2419.2700

25 июля

2418.0800

19 июля

2451.8505

26 июля

2406.9025

Средняя стоимость за неделю

2412.7794

Средняя стоимость за неделю

2414.9877

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0871 маната (0,31 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 27.8543 маната.

Изменение стоимости унции серебра

15 июля

25.8483

22 июля

27.7878

16 июля

26.0885

23 июля

27.5736

17 июля

26.5225

24 июля

27.9761

18 июля

27.3571

25 июля

28.0593

19 июля

27.8847

26 июля

27.8749

Средняя стоимость за неделю

26.7402

Средняя стоимость за неделю

27.8543

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 26,52 маната (1,83 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1461.6073 маната.

Изменение стоимости унции платины

15 июля

1416.4400

22 июля

1445.6375

16 июля

1431.0770

23 июля

1436.0580

17 июля

1429.1390

24 июля

1459.9600

18 июля

1445.6120

25 июля

1494.2235

19 июля

1455.2935

26 июля

1472.1575

Средняя стоимость за неделю

1435.5123

Средняя стоимость за неделю

1461.6073

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 22,61 маната (0,88 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2593,1494 маната.

Изменение стоимости унции палладия

15 июля

2646.2880

22 июля

2575.9250

16 июля

2660.0920

23 июля

2582.7165

17 июля

2593.1120

24 июля

2587.6295

18 июля

2624.8000

25 июля

2620.9410

19 июля

2597.6935

26 июля

2598.5350

Средняя стоимость за неделю

2624,3971

Средняя стоимость за неделю

2593,1494

(Автор: Хейраддин Насирзаде)

Twitter: @1nasirzade

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