Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 19,89 маната (0,81 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2414,9877 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
15 июля
|
2399.6180
|
22 июля
|
2426.7925
|
16 июля
|
2404.2930
|
23 июля
|
2408.8065
|
17 июля
|
2388.8655
|
24 июля
|
2414.3570
|
18 июля
|
2419.2700
|
25 июля
|
2418.0800
|
19 июля
|
2451.8505
|
26 июля
|
2406.9025
|
Средняя стоимость за неделю
|
2412.7794
|
Средняя стоимость за неделю
|
2414.9877
На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 0,0871 маната (0,31 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 27.8543 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
15 июля
|
25.8483
|
22 июля
|
27.7878
|
16 июля
|
26.0885
|
23 июля
|
27.5736
|
17 июля
|
26.5225
|
24 июля
|
27.9761
|
18 июля
|
27.3571
|
25 июля
|
28.0593
|
19 июля
|
27.8847
|
26 июля
|
27.8749
|
Средняя стоимость за неделю
|
26.7402
|
Средняя стоимость за неделю
|
27.8543
На прошедшей неделе унция платины подорожала на 26,52 маната (1,83 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1461.6073 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
15 июля
|
1416.4400
|
22 июля
|
1445.6375
|
16 июля
|
1431.0770
|
23 июля
|
1436.0580
|
17 июля
|
1429.1390
|
24 июля
|
1459.9600
|
18 июля
|
1445.6120
|
25 июля
|
1494.2235
|
19 июля
|
1455.2935
|
26 июля
|
1472.1575
|
Средняя стоимость за неделю
|
1435.5123
|
Средняя стоимость за неделю
|
1461.6073
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 22,61 маната (0,88 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2593,1494 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
15 июля
|
2646.2880
|
22 июля
|
2575.9250
|
16 июля
|
2660.0920
|
23 июля
|
2582.7165
|
17 июля
|
2593.1120
|
24 июля
|
2587.6295
|
18 июля
|
2624.8000
|
25 июля
|
2620.9410
|
19 июля
|
2597.6935
|
26 июля
|
2598.5350
|
Средняя стоимость за неделю
|
2624,3971
|
Средняя стоимость за неделю
|
2593,1494
(Автор: Хейраддин Насирзаде)
Twitter: @1nasirzade
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.