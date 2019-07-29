Межбанк Азербайджана пока не планирует привлекать внешнее финансирование

29 июля 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международный банк Азербайджана (МБА) в ближайшее время не планирует привлекать внешнее финансирование, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на интервью управляющего директора банка Фуада Исламова, опубликованное на сайте банка.

По его словам, с одной стороны, ставка LIBOR (средневзвешенная процентная ставка) сейчас заметно выше, и эти средства сейчас намного дороже, с другой стороны, имеющиеся в стране возможности, стабильность и ликвидные позиции банка позволяют привлекать средства в необходимых объемах за счет внутренних ресурсов.

«Мы постоянно стремимся развивать международные связи и улучшать международные рейтинги. Рейтинги показывают нашу прозрачность и открытость для зарубежных партнеров», - сказал Исламов.

Отметим, что Международный банк Азербайджана находится на стадии оздоровления с июля 2015 года, что связано с подготовкой к приватизации принадлежащих государству акций банка. Он действует с 1992 года и является одним из двух государственных банков страны.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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