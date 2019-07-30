Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

30 июля 2019 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 30 июля составил 45,4 миллиона манатов, сообщает Trend во вторник со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 25,3 миллионов манатов. Сделки были заключены по цене от 100,9679 маната до 101,4102 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлось 8,8 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (530,4 тысячи долларов – 901,7 тысячи манатов) и по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (7,9 миллиона манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 69,8 тысячи маната. За день было заключено 24,5 тысячи сделок по акциям.

Объем операций РЕПО составил 12,2 миллиона манатов.

Официальный курс на 30 июля составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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