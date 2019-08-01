Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 31 июля составил 105,4 миллиона манатов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 99,5 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,5158 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 1,3 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (152,8 тысячи долларов – 259,8 тысячи манатов) и по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (1,01 миллиона манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 469,6 маната. За день было заключено 214 сделок по акциям.

Объем операций РЕПО составил 4,6 миллиона манатов.

Официальный курс на 1 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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