Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

1 августа 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 31 июля составил 105,4 миллиона манатов, сообщает Trend в четверг со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 99,5 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,5158 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 1,3 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (152,8 тысячи долларов – 259,8 тысячи манатов) и по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (1,01 миллиона манатов).

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 469,6 маната. За день было заключено 214 сделок по акциям.

Объем операций РЕПО составил 4,6 миллиона манатов.

Официальный курс на 1 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Золото и серебро в Азербайджане подешевели
Экономика 09:43
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 августа
Экономика 09:35
SOFAZ прогнозирует срок окупаемости плавучей буровой в 15 лет
Энергетика 31 июля 13:16
SOCAR увеличила выплаты в госбюджет Азербайджана
Энергетика 31 июля 12:55
Центральный банк Азербайджана и Visa подписали меморандум о взаимопонимании
Финансы 31 июля 11:56
Объем электронных платежей в стране превысил 130 млрд манатов
Финансы 31 июля 11:34
Лента новостей
В Грузии будут пересмотрены тарифы на электроэнергию
Энергетика 11:31
Минобороны Казахстана закупит лекарства
Тендеры 11:25
Будет приостановлено газоснабжение в двух районах Азербайджана
Общество 11:22
Туркменистан расширяет географию экспорта текстиля
Бизнес 11:17
В Азербайджане на увеличение зарплат и пенсий выделены 2,3 млрд манатов
Бизнес 11:14
Сеул потребовал от Токио снять торговые ограничения
Другие страны 11:12
Названы объемы грузоперевозок в Азербайджан через порт Батуми
Бизнес 11:00
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт не будут соперничать за "Оскар"
Интересное 11:00
Самир Шарифов: В кредите MIGA для ЮГК необходимости нет
Энергетика 10:54