Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 2 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.
Так, унция золота 2 августа подорожала на 38,4625 маната, составив 2434,8930 маната, унция серебра - на 0,0374 маната, до 27,5375 маната, унция платины подешевела на 14,3565 маната, составив 1449,0205 маната, унция палладия - на 138,363 маната, до 2446,0705 маната.
|
Название
|
02.08.2019
|
01.08.2019
|
Золото
|
XAU
|
2434.8930
|
2396.4305
|
Серебро
|
XAG
|
27.5375
|
27.5001
|
Платина
|
XPT
|
1449.0205
|
1463.3770
|
Палладий
|
XPD
|
2446.0705
|
2584.4335
Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.
Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.
Официальный курс на 2 августа составляет 1,7 AZN/USD.
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