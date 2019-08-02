Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 2 августа повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 2 августа подорожала на 38,4625 маната, составив 2434,8930 маната, унция серебра - на 0,0374 маната, до 27,5375 маната, унция платины подешевела на 14,3565 маната, составив 1449,0205 маната, унция палладия - на 138,363 маната, до 2446,0705 маната.

Название 02.08.2019 01.08.2019 Золото XAU 2434.8930 2396.4305 Серебро XAG 27.5375 27.5001 Платина XPT 1449.0205 1463.3770 Палладий XPD 2446.0705 2584.4335

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 2 августа составляет 1,7 AZN/USD.

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