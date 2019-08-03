Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 20,485 маната (1,01 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2419,6202 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
|
|
|
22 июля
|
2426.7925
|
29 июля
|
2414.4080
|
23 июля
|
2408.8065
|
30 июля
|
2422.9505
|
24 июля
|
2414.3570
|
31 июля
|
2429.4190
|
25 июля
|
2418.0800
|
1 августа
|
2396.4305
|
26 июля
|
2406.9025
|
2 августа
|
2434.8930
|
Средняя стоимость за неделю
|
2414.9877
|
Средняя стоимость за неделю
|
2419.6202
На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,3201 маната (1,01 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 27,7827 маната.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
|
|
|
22 июля
|
27.7878
|
29 июля
|
27.8576
|
23 июля
|
27.5736
|
30 июля
|
27.9634
|
24 июля
|
27.9761
|
31 июля
|
28.0549
|
25 июля
|
28.0593
|
1 августа
|
27.5001
|
26 июля
|
27.8749
|
2 августа
|
27.5375
|
Средняя стоимость за неделю
|
27.8543
|
Средняя стоимость за неделю
|
27.7827
На прошедшей неделе унция платины подешевела на 24,5905 маната (1,66 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1474,7721 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
|
|
|
22 июля
|
1445.6375
|
29 июля
|
1473.6110
|
23 июля
|
1436.0580
|
30 июля
|
1494.7590
|
24 июля
|
1459.9600
|
31 июля
|
1493.0930
|
25 июля
|
1494.2235
|
1 августа
|
1463.3770
|
26 июля
|
1472.1575
|
2 августа
|
1449.0205
|
Средняя стоимость за неделю
|
1461.6073
|
Средняя стоимость за неделю
|
1474.7721
На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 153,17 маната (5,89 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2572,423 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
|
|
|
22 июля
|
2575.9250
|
29 июля
|
2599.2405
|
23 июля
|
2582.7165
|
30 июля
|
2634.8555
|
24 июля
|
2587.6295
|
31 июля
|
2597.5150
|
25 июля
|
2620.9410
|
1 августа
|
2584.4335
|
26 июля
|
2598.5350
|
2 августа
|
2446.0705
|
Средняя стоимость за неделю
|
2593,1494
|
Средняя стоимость за неделю
|
2572.4230
(Автор: Эльдар Джанашвили)