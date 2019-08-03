Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 20,485 маната (1,01 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2419,6202 маната.

Изменение стоимости унции золота 22 июля 2426.7925 29 июля 2414.4080 23 июля 2408.8065 30 июля 2422.9505 24 июля 2414.3570 31 июля 2429.4190 25 июля 2418.0800 1 августа 2396.4305 26 июля 2406.9025 2 августа 2434.8930 Средняя стоимость за неделю 2414.9877 Средняя стоимость за неделю 2419.6202

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,3201 маната (1,01 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 27,7827 маната.

Изменение стоимости унции серебра 22 июля 27.7878 29 июля 27.8576 23 июля 27.5736 30 июля 27.9634 24 июля 27.9761 31 июля 28.0549 25 июля 28.0593 1 августа 27.5001 26 июля 27.8749 2 августа 27.5375 Средняя стоимость за неделю 27.8543 Средняя стоимость за неделю 27.7827

На прошедшей неделе унция платины подешевела на 24,5905 маната (1,66 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1474,7721 маната.

Изменение стоимости унции платины 22 июля 1445.6375 29 июля 1473.6110 23 июля 1436.0580 30 июля 1494.7590 24 июля 1459.9600 31 июля 1493.0930 25 июля 1494.2235 1 августа 1463.3770 26 июля 1472.1575 2 августа 1449.0205 Средняя стоимость за неделю 1461.6073 Средняя стоимость за неделю 1474.7721

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 153,17 маната (5,89 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2572,423 маната.

Изменение стоимости унции палладия 22 июля 2575.9250 29 июля 2599.2405 23 июля 2582.7165 30 июля 2634.8555 24 июля 2587.6295 31 июля 2597.5150 25 июля 2620.9410 1 августа 2584.4335 26 июля 2598.5350 2 августа 2446.0705 Средняя стоимость за неделю 2593,1494 Средняя стоимость за неделю 2572.4230

(Автор: Эльдар Джанашвили)