Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю

3 августа 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На минувшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 20,485 маната (1,01 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2419,6202 маната.

Изменение стоимости унции золота

22 июля

2426.7925

29 июля

2414.4080

23 июля

2408.8065

30 июля

2422.9505

24 июля

2414.3570

31 июля

2429.4190

25 июля

2418.0800

1 августа

2396.4305

26 июля

2406.9025

2 августа

2434.8930

Средняя стоимость за неделю

2414.9877

Средняя стоимость за неделю

2419.6202

На прошедшей неделе унция серебра подешевела на 0,3201 маната (1,01 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 27,7827 маната.

Изменение стоимости унции серебра

22 июля

27.7878

29 июля

27.8576

23 июля

27.5736

30 июля

27.9634

24 июля

27.9761

31 июля

28.0549

25 июля

28.0593

1 августа

27.5001

26 июля

27.8749

2 августа

27.5375

Средняя стоимость за неделю

27.8543

Средняя стоимость за неделю

27.7827

На прошедшей неделе унция платины подешевела на 24,5905 маната (1,66 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1474,7721 маната.

Изменение стоимости унции платины

22 июля

1445.6375

29 июля

1473.6110

23 июля

1436.0580

30 июля

1494.7590

24 июля

1459.9600

31 июля

1493.0930

25 июля

1494.2235

1 августа

1463.3770

26 июля

1472.1575

2 августа

1449.0205

Средняя стоимость за неделю

1461.6073

Средняя стоимость за неделю

1474.7721

На прошедшей неделе унция палладия подорожала на 153,17 маната (5,89 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2572,423 маната.

Изменение стоимости унции палладия

22 июля

2575.9250

29 июля

2599.2405

23 июля

2582.7165

30 июля

2634.8555

24 июля

2587.6295

31 июля

2597.5150

25 июля

2620.9410

1 августа

2584.4335

26 июля

2598.5350

2 августа

2446.0705

Средняя стоимость за неделю

2593,1494

Средняя стоимость за неделю

2572.4230

(Автор: Эльдар Джанашвили)