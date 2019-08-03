Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
22 июля
|
1,7
|
29 июля
|
1,7
|
23 июля
|
1,7
|
30 июля
|
1,7
|
24 июля
|
1,7
|
31 июля
|
1,7
|
25 июля
|
1,7
|
1 августа
|
1,7
|
26 июля
|
1,7
|
2 августа
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0077 маната (0,41 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8888 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
22 июля
|
1,9069
|
29 июля
|
1,8916
|
23 июля
|
1,9027
|
30 июля
|
1,8933
|
24 июля
|
1,8947
|
31 июля
|
1,8964
|
25 июля
|
1,8929
|
1 августа
|
1,8788
|
26 июля
|
1,8951
|
2 августа
|
1,8839
|
Средний курс за неделю
|
1,8985
|
Средний курс за неделю
|
1,8888
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0267 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
22 июля
|
0,0270
|
29 июля
|
0,0268
|
23 июля
|
0,0270
|
30 июля
|
0,0268
|
24 июля
|
0,0269
|
31 июля
|
0,0268
|
25 июля
|
0,0269
|
1 августа
|
0,0267
|
26 июля
|
0,0269
|
2 августа
|
0,0264
|
Средний курс за неделю
|
0,0269
|
Средний курс за неделю
|
0,0267
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0035 маната (1,15 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3034 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
22 июля
|
0,3002
|
29 июля
|
0,2999
|
23 июля
|
0,2989
|
30 июля
|
0,3028
|
24 июля
|
0,2973
|
31 июля
|
0,3057
|
25 июля
|
0,2977
|
1 августа
|
0,3050
|
26 июля
|
0,2981
|
2 августа
|
0,3034
|
Средний курс за неделю
|
0,2984
|
Средний курс за неделю
|
0,3034
(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Твиттер: @IsrafilbekovaS
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