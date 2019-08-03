Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

3 августа 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

22 июля

1,7

29 июля

1,7

23 июля

1,7

30 июля

1,7

24 июля

1,7

31 июля

1,7

25 июля

1,7

1 августа

1,7

26 июля

1,7

2 августа

1,7

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0077 маната (0,41 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8888 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро

22 июля

1,9069

29 июля

1,8916

23 июля

1,9027

30 июля

1,8933

24 июля

1,8947

31 июля

1,8964

25 июля

1,8929

1 августа

1,8788

26 июля

1,8951

2 августа

1,8839

Средний курс за неделю

1,8985

Средний курс за неделю

1,8888

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0267 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

22 июля

0,0270

29 июля

0,0268

23 июля

0,0270

30 июля

0,0268

24 июля

0,0269

31 июля

0,0268

25 июля

0,0269

1 августа

0,0267

26 июля

0,0269

2 августа

0,0264

Средний курс за неделю

0,0269

Средний курс за неделю

0,0267

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0035 маната (1,15 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3034 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

22 июля

0,3002

29 июля

0,2999

23 июля

0,2989

30 июля

0,3028

24 июля

0,2973

31 июля

0,3057

25 июля

0,2977

1 августа

0,3050

26 июля

0,2981

2 августа

0,3034

Средний курс за неделю

0,2984

Средний курс за неделю

0,3034

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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