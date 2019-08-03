Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 22 июля 1,7 29 июля 1,7 23 июля 1,7 30 июля 1,7 24 июля 1,7 31 июля 1,7 25 июля 1,7 1 августа 1,7 26 июля 1,7 2 августа 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подорожал на 0,0077 маната (0,41 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8888 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 22 июля 1,9069 29 июля 1,8916 23 июля 1,9027 30 июля 1,8933 24 июля 1,8947 31 июля 1,8964 25 июля 1,8929 1 августа 1,8788 26 июля 1,8951 2 августа 1,8839 Средний курс за неделю 1,8985 Средний курс за неделю 1,8888

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0004 маната (1,5 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0267 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 22 июля 0,0270 29 июля 0,0268 23 июля 0,0270 30 июля 0,0268 24 июля 0,0269 31 июля 0,0268 25 июля 0,0269 1 августа 0,0267 26 июля 0,0269 2 августа 0,0264 Средний курс за неделю 0,0269 Средний курс за неделю 0,0267

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире снизился на 0,0035 маната (1,15 процента). Средневзвешенный курс составил 0,3034 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 22 июля 0,3002 29 июля 0,2999 23 июля 0,2989 30 июля 0,3028 24 июля 0,2973 31 июля 0,3057 25 июля 0,2977 1 августа 0,3050 26 июля 0,2981 2 августа 0,3034 Средний курс за неделю 0,2984 Средний курс за неделю 0,3034

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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