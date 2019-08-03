Монгольский финансовый сектор поддерживает Грузинскую систему расчетов по ценным бумагам

3 августа 2019 14:38 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В водоснабжение Грузии до конца года планируется вложить около 600 млн лари
Финансы 14:44
К концу года в Грузии запланирована газификация еще десятков сёл (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 14:35
В Грузии потребление электроэнергии возросло на 7-8 процентов (ЭКСКЛЮЗИВ)
Энергетика 14:01
Дефицит счета текущих операций Грузии значительно улучшится (ЭКСКЛЮЗИВ)
Финансы 11:14
Землетрясение произошло в высокогорном регионе Грузии
Грузия 2 августа 22:15
Саудовская Аравия и Грузия заинтересованы в расширении сотрудничества
Финансы 2 августа 19:20
Лента новостей
Минналогов Азербайджана о важности строгой отчетности для развития сельского хозяйства
Экономика 16:51
В Агсу произошло землетрясение
Общество 16:37
Шахин Мустафаев: Азербайджан и Казахстан стремятся к дальнейшему развитию экономических отношений
Бизнес 16:35
Объем проблемных кредитов в Азербайджане продолжает сокращаться
Финансы 16:06
Лейла Абдуллаева: Шаги некоторых австралийских официальных лиц, служащие пропаганде незаконного режима в Нагорном Карабахе, противоречат официальной позиции правительства Австралии
Политика 16:00
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" объявляет тендер на оказание услуг по транспортировке газа
Тендеры 15:33
Узбекистан и Беларусь заключили контракты на сумму около $300 млн
Бизнес 15:24
В Азербайджане увеличился общий объем кредитного портфеля
Финансы 15:13
Бакинское транспортное агентство о причинах ДТП на скоростной автомагистрали столицы (ФОТО)
Общество 15:13