Обострение торгового спора между США и Китаем повышает цены на золото

БАКУ /Trend/ - Международные финансовые рынки восприняли решение США о вводе новых таможенных пошлин на китайский импорт как начало новой волны напряженности в мировой экономике, говорится в еженедельном отчете инвестиционной компании InvestAZ о тенденциях на мировых финансовых и энергетических рынках, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на компанию.

По мнению аналитиков компании, вследствие этого положительные эффекты недавнего снижения процентных ставок банком Федерального резерва США (FRS) ослабли, и курс доллара снова начал снижаться по отношению к европейской валюте. Пара евро/доллар теперь меняется на уровне 1,1; аналитики считают, что курс евро по отношению к доллару может дойти до 1,12.

Кроме того, статистические данные по сектору услуг в Еврозоне и США, которые будут опубликованы сегодня, могут оказать влияние на ситуацию.

Британский фунт стерлингов

Курс фунта по отношению к американскому доллару также слабеет. Сейчас он торгуется на уровне около 1,22 доллара за фунт и может подняться до 1,23 доллара.

Переговоры по торговому соглашению между Великобританией и США и по Brexit с Евросоюзом оказывают влияние на курс британской валюты.

В среду будут опубликованы данные о состоянии экономики Соединенного Королевства. Ожидается, что они будут указывать на замедление экономического развития, что в свою очередь станет еще одним фактором ослабления фунта.

Турецкая лира

Курс американского доллара по отношению к турецкой лире вырос на фоне растущих опасений по дальнейшему росту инфляции в Турции.

Курс, колеблющийся в пределах 5,60TL, может вырасти до 5,73TL, если преодолеет отметку в 5,66TL.

Данные по инфляции будут объявлены сегодня.

Нефть и другие энергоресурсы

Дальнейший рост глобальных политических и экономических рисков привел к падению спроса на нефть на биржах энергоносителей. Нефть марки Brent в Европе торговалась за 61 доллар за баррель, но может упасть и до 56,53 доллара, если опустится ниже отметки в 59,41 доллара за баррель.

Аналитики также ждут данных по запасам нефти и газа в США, которые будут обнародованы в среду. Они считают, что эти данные могут оказать сильное влияние на цены на энергоносители на товарных биржах.

Золото

Рынки цветных металлов демонстрируют рост спроса на золото, являющееся надежным финансовым инструментом на фоне нестабильности на фондовых рынках. В условиях обострения торгового спора между Вашингтоном и Пекином инвесторы предпочитают надежные активы. Согласно анализу, цена может достичь 1460 долларов (47 долларов США за грамм) и даже 1469 долларов (47,2 доллара США за грамм) за унцию.

(Автор: Анастасия Савченко)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.