Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 7 августа 2019 года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 200 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены ценные бумаги номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 28 августа 2019 года.