Спрос на облигации минфина превысил предложение почти втрое

6 августа 2019 17:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) шестого августа провела аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций (ГСО) министерства финансов Азербайджана стоимостью 25 миллионов манатов. Срок оборота составляет 728 дней, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

В ходе аукциона 14 инвесторов подали 24 заявки в ценовом диапазоне от 94,454 маната (при доходности в 10 процентов) и до 101,4657 маната (7,2 процента).

Согласно решению минфина, цена отсечения облигаций составила 101,2994 маната (7,29 процента), а средневзвешенная цена - 101,3264 маната (7,2754 процента). Общий объем размещенных заказов составил 25 миллионов манатов по номинальной цене 74 144 100,00 манатов.

Дата погашения облигаций – третье августа 2021 года.

Участники аукциона должны выполнить свои обязательства по покупке облигаций до седьмого августа 2019 года.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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