Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

8 августа 2019 10:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) седьмого августа составил 199,8 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 199 миллионов манатов. Сделки были заключены по цене 99,5158 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 801,4 тысячи манатов. В течение дня сделки заключались по долларовым облигациям азербайджанской госкомпании SOCAR (5,6 тысячи долларов – 9,5 тысячи манатов) и по манатным облигациям министерства финансов Азербайджана (791,8 тысячи манатов).

Официальный курс на 8 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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