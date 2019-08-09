Центробанк Азербайджана выставит на продажу краткосрочные ноты

9 августа 2019 15:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 августа текущего года состоится аукцион по размещению краткосрочных нот Центрального банка Азербайджана на 200 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на БФБ.

На аукцион будут выставлены ценные бумаги номиналом 100 манатов каждая, со сроком обращения 28 дней. Срок погашения нот – 11 сентября 2019 года.

Краткосрочные ноты являются инструментом денежно-кредитной политики для регулирования денежной массы в обороте. Приобретать ноты могут только банки.

Согласно требованиям, каждый банк может подать не более двух заявок - одну конкурентную и одну неконкурентную.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @eldarjanashvili

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