Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже превысил 330 млн манатов

9 августа 2019 19:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недельный оборот на Бакинской фондовой бирже 5– 9 августа составил 330,4 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на данные биржи.

Большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана на сумму 224,4 миллиона манатов. Всего было размещено 2,2 миллиона нот.

Объем торгов облигаций на вторичном рынке составил 88,4 миллиона манатов.

На долларовые сделки по облигациям в течение недели пришлось 2,7 миллиона долларов (616 тысяч долларов – 1,04 миллиона манатов), на манатные облигации – 87,3 миллиона манатов.

Большая часть сделок по долларовым облигациям пришлась на азербайджанскую госкомпанию SOCAR, по манатным облигациям – на министерство финансов Азербайджана и Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд.

Объем операций РЕПО составил 17,6 миллиона манатов.

Официальный курс на девятое августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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