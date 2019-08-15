Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка

БАКУ /Trend/ - Суточный оборот ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже (БФБ) 14 августа составил 310,2 миллиона манатов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на статистические данные, опубликованные на сайте биржи.

Накануне большая часть операций пришлась на размещение нот Центрального банка Азербайджана и составила около 199,03 миллиона манатов. Сделки были заключены по цене 99,5158 маната за ноту.

На сделки по облигациям на вторичном рынке пришлись 111,1 миллиона манатов. В течение дня сделки заключались по манатным облигациям Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Объем операций РЕПО составил 6,5 тысячи манатов.

На вторичном рынке акций БФБ объем сделок составил 286 манатов. За день было заключено 110 сделок по акциям.

Официальный курс на 15 августа составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Сара Исрафилбекова)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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