Финрегулятор Азербайджана поддерживает переход к безналичному обществу

БАКУ /Trend/ - В Палате по надзору над финансовыми рынками Азербайджана прошел совместный с международной карточной системой Visa семинар, направленный на расширение безналичных платежей в стране, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Палату.

Семинар был проведен с целью совершенствования знаний и навыков банковских специалистов, а также освоения международного опыта применения инновационных технологий в области безналичных платежей.

Участникам семинара рассказали об услуге токенизации и ее преимуществах, опыте передовых стран по ее применению, возможности безналичных расчетов в бизнес-структурах без POS-терминалов через мобильные телефоны.

В Палате считают, что проект сыграет важную роль для внедрения новшеств при осуществлении безналичных платежей и для создания безналичного общества.

(Автор: Кямаля Мамедлы)

Twitter: @kamala_mammadli

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