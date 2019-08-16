ВВП Азербайджана за семь месяцев продемонстрировал существенный рост

16 августа 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Валовой внутренний продукт Азербайджана (ВВП) в январе-июле 2019 года превысил соответствующие показатели за прошлый год.

За отчетный период номинальный объем ВВП страны составил 44,473 миллиарда манатов, что на 2,5 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года, передает Trend со ссылкой на Госкомстат.

За отчетный период рост экономики был зафиксирован практически во всех сферах : информация и связь – 16,9 процента, сельское, лесное и рыбное хозяйства – 6,3 процента, туризм и общественное питание - 4,3 процента, промышленность – 3,3 процента, торговля и ремонт транспортных средств - 2,9 процента, транспорт и складское хозяйство - 2,6 процента, в других сферах – 1,7 процента. Только в секторе строительства наблюдается сокращение на 9,1 процента.

В нефтяном секторе рост за январь-июль составил 1,9 процента, в ненефтяном – 3 процента.

ВВП на душу населения за отчетный период составил 4499,5 маната.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Twitter: @kamala_mammadli

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